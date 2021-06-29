Систему QR-кодов в Москве могут расширить

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Столичные власти могут распространить систему QR-кодов на другие отрасли, помимо массовых мероприятий и заведений общепита. Об этом сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, в эфире Первого канала.

"Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть", - сказал он.