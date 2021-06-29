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РЖД обновят парк пригородных поездов в 10 субъектах РФ в 2021 году

Компания планирует закупить 26 новых составов пригородных поездов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует в 2021 году закупить 26 новых составов пригородных поездов (84 вагона) на сумму около 7,4 млрд рублей, в том числе рельсовых автобусов серии РА-3 производства АО "Метровагонмаш" - 18 составов (44 вагона) и 8 составов электропоездов переменного тока ЭП3Д (40 вагонов) производства ОАО "Демиховский машиностроительный завод", следует из сообщения, опубликованного на сайте Дальневосточной магистрали.

Новые поезда будут обслуживать пассажиров более чем на 30 маршрутах в 10 субъектах Российской Федерации: в Ивановской, Архангельской, Ярославской, Пензенской, Саратовской областях, Республике Карелии и Башкортостане, а также в Красноярском, Хабаровском и Приморском краях.

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