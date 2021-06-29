Прием заявок на субсидии для предприятий общепита в Москве начнется 15 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предприятия общественного питания столицы в июле могут начать подавать заявки на предоставление субсидий в размере до 1 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Прием заявок на субсидии для предприятий в сфере общественного питания начнем 15 июля", - сказал он.

Фурсин уточнил, что всего в столице сейчас работает порядка 17 тыс. компаний в сфере общественного питания из числа малых и средних предприятий.

Ранее во вторник предприятия общепита включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии - 1 млн рублей. Эту сумму можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей), покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников (не более 6,5 тыс. рублей на одного человека).

Получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве по поводу проведения обязательной вакцинации персонала. Помимо этого, надо соблюдать ограничения, установленные указом мэра столицы.