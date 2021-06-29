Горелкин смягчил законопроект об иностранном владении онлайн-кинотеатрами

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин доработал законопроект о регулировании аудиовизуальных сервисов (АВС) с учетом пожеланий участников рынка. Об этом парламентарий сообщил во вторник в своем Telegram-канале, опубликовав текст документа в новой редакции.

Из законопроекта исчезла наиболее резонансная норма, запрещающая иностранцам владеть долей более 20% в российских онлайн-кинотеатрах. Вместо этого предлагается разделить функции владения и управления АВС. "Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль от своих инвестиций, но не смогут контролировать управленческие решения или прямо их принимать. При таком подходе нашим АВС ничего не мешает выйти на IPO", - считает автор инициативы.

Согласно доработанной версии, иностранцы, а также российские юрлица с долей иностранного капитала более 20% "не вправе осуществлять любые формы контроля над владельцем" АВС. При этом владельцем АВС может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства. Под контролем в законопроекте понимается "возможность определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения прямо или косвенно... более чем 50% общего количества голосов".

Предполагается, что под действие документа подпадут АВС с числом пользователей более 10 тыс. на территории РФ. В первоначальной редакции законопроекта не было количественного критерия. Реестр таких ресурсов будет вести Роскомнадзор.

Протекционистские меры

Законопроектом также создается правительственная комиссия "в целях содействия развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента", задачами которой могут стать определение приоритетов развития отрасли и мер поддержки владельцев АВС и принятие решений об ограничении распространения контента, исключительные права на который принадлежат иностранцам. "Правительственная комиссия получит право устанавливать ограничения на использование библиотек одной площадкой на эксклюзивных условиях. Это затруднит возможность передачи эксклюзивных прав на контент одному АВС и исключит практику младшего партнерства для российских компаний", - пояснил Горелкин.

По его словам, с целью локализации производства программного обеспечения для АВС и для поддержки отечественных разработчиков ПО, используемое аудиовизуальными сервисами на российском рынке, должно быть включено в реестр российского ПО. Помимо этого, протекционистские меры будут включать предустановку на смартфоны и телевизоры приложений АВС, входящих в реестр Роскомнадзора. Речь идет о всех официальных АВС, действующих в России, уточнил депутат.

Кроме того, в отличие от первоначальной версии устанавливается точная дата вступления закона в силу - 1 февраля 2022 года.

В декабре прошлого года Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей в размере более 20% в АВС, преимущественно направленных на российскую аудиторию. По словам автора инициативы, идея законодательного регулирования АВС заключается в том, чтобы крупные зарубежные игроки не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров. Документ встретил сопротивление отрасли, поэтому его серьезно переработают, указывал парламентарий.