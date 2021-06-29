На форуме Белоруссии и России запланировано подписание контрактов на $800 млн

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Контракты на сумму $800 млн планируется подписать во время Форума регионов Белоруссии и России. Об этом заявила журналистам во вторник председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания (верхней палаты парламента Белоруссии) Татьяна Рунец.

По ее словам, подписание коммерческих контрактов является важной составляющей Форума регионов Белоруссии и России. "На полях форума этого года предполагается подписать такие контракты на $800 млн", - приводит слова Рунец агентство БелТА.

"Сегодня мы все понимаем, что экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможно без внедрения инноваций и технологических модернизаций. Важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, странами, кооперациями", - сказала Рунец. Она подчеркнула, что Россия является стратегическим партнером Белоруссии и обе страны давно сотрудничают как в контексте Союзного государства, так и других мероприятий и программ.

Рунец напомнила, что товарооборот между Белоруссией и Россией за 2020 год составил $29,5 млрд, а за четыре месяца текущего года он увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Инвестиции из России в экономику Белоруссии за 2021 год составили около $3 млрд, а за первый квартал текущего - около $1 млрд", отметила парламентарий из Белоруссии.

Она подчеркнула, что большое сотрудничество между Минском и Москвой осуществляется в рамках Союзного государства. "За время его существования по научно-технической линии реализовано более 50 программ. Это проекты в области космоса (создана космическая группа спутников), хирургии (реализованы новые технологии лечения детей с поврежденным позвоночником), сельского хозяйства (сбалансированные корма), метеорологии", - отметила Рунец.

VIII Форум регионов Белоруссии и России начался во вторник и будет продолжаться до 1 июля. Его основные мероприятия проходят в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.