"Победа" запустит рейсы из Шереметьево в Турцию с 17 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Шереметьево в Аланью. Об этом говорится в сообщении лоукостера. Это будет первый международный рейс "Победы" из Шереметьево (основной аэропорт перевозчика - Внуково, частично использовать Шереметьево компания начала в марте 2021 года).

Россия возобновит полеты в девять стран. И увеличит число рейсов еще в несколько

"Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с 17 июля начнет выполнять ежедневные рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Турцию - в Аланью. Продажа билетов открылась 29 июня на официальном сайте компании pobeda.aero, - отмечается в сообщении перевозчика. - Аланья станет первым международным направлением "Победы" из Шереметьево. А с 1 августа лоукостер удвоит частоту полетов в Турцию из Шереметьево: начнутся ежедневные рейсы в аэропорт Антальи".

Ранее лоукостер сообщил о возобновлении полетов в Турцию после приостановки авиасообщения в этом году на фоне роста заболеваемости в республике. Так, с 1 июля "Победа" начнет полеты из Внуково в Анталью и Аланью, с 1 августа - в Бодрум, Даламан и Стамбул. Восстановление программы полетов в Турцию из регионов планируется поэтапно в течение летнего сезона, добавили в компании.