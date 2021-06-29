Средний размер вкладов россиян в банках в I квартале составил 283 тыс. рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средний размер вкладов россиян в банках в I квартале 2021 года составил 283 тыс. рублей (сумма всех вкладов клиента в одном банке), говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"С учетом консолидации счетов по вкладчикам внутри одного банка, средний размер вклада физического лица составил 283 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

В 30 крупнейших по объему вкладов российских банках средний размер вклада физлиц варьируется в достаточно широком диапазоне - от 120 тыс. до 1,1 млн рублей. Средний размер средств вкладчиков на счетах эскроу составил 5,2 млн рублей.

На 1 апреля объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках составил 38,9 трлн рублей. Сумма застрахованных вкладов граждан составила 32,1 трлн рублей, или 82,4% общей суммы вкладов, сократившись с начала года на 2,6%. Сумма застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей равняется 989 млрд рублей, или 2,5% общей суммы вкладов, снизившись с начала года на 3,9%; застрахованные счета эскроу - 1,58 трлн рублей, или 4,1% общей суммы вкладов, увеличившись с начала года на 34,1%; вклады юрлиц - 4,267 трлн рублей, или 11% общей суммы вкладов, уменьшившись с начала года на 3,1%.

Ранее АСВ использовалась другая методика расчёта среднего вклада, включающая неконсолидированные вклады (несколько вкладов клиента в одном банке считаются за отдельные вклады) и остатки на счетах эскроу. Средний размер вклада физических лиц (включая ИП) на 1 января 2021 года составлял 183 тыс. рублей, увеличившись с начала года на 6,6%.