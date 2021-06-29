В Москве продлили прием заявок на субсидии по созданию продукта и поддержке экспортеров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы продлил прием заявок на субсидии и грант для экспортеров, а также на создание нового продукта. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель столичного департамента Алексей Фурсин.

"Мы продлили прием заявок на две субсидии: до 12 августа можно подать заявку на субсидии и грант для экспортеров, а до 1 сентября - на создание нового продукта", - сказал он.

Фурсин напомнил, что субсидии на создание нового продукта доступны для производственных компаний Москвы. Они могут вернуть часть затрат на разработку конструкторской документации, создание опытных образцов, закупку необходимого для производства оборудования. Размер компенсации - до 50 млн рублей, но не более 50% затрат и не более 50% от объема выручки (без учета НДС) от реализации продукта, затраты на создание которого предъявлены к возмещению.

Субсидии для столичных экспортеров позволяют возместить до 12,5 млн рублей расходов, связанных с транспортировкой и продвижением на внешних рынках продукции. В том числе бизнесменам возместят затраты на патентование, сертификацию и адаптацию товаров, а также сертификацию менеджмента. При этом компании, заключившие контракт на сумму не менее 6 млн рублей, могут рассчитывать на особую меру поддержки - грант, по сути являющийся экспортным кешбэком.