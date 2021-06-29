Суд запретил торговую деятельность на всех крупных закрытых рынках под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Суд принял решения по всем крупным закрытым рынкам Аксайского района Ростовской области, которые ранее были заблокированы правоохранителями, торговая деятельность на площадках запрещена. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова в рамках брифинга по стабилизации данной ситуации.

"10 июня, 11 июня и 25 июня состоялись решения судов абсолютно по всем торговым площадкам. <...> Торговая деятельность [на закрытых рынках Аксайского района] запрещена", - сказала она. Теларова также подчеркнула, что вопрос оставления за торговцами их прежних мест и продолжение работы рынков находится исключительно в ведении судебных органов.

О ситуации с рынками

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия пяти рынков ("Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной" в Аксайском районе Ростова-на-Дону) в конце апреля пострадали около 5 тыс. предпринимателей. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в рамках встречи с торговцами сообщил, что бизнес, который был вынужден приостановить свою работу из-за закрытия этих рынков, все-таки должен поменять дислокацию, однако, отметив, что попросил власти о возможности доработать торговцам на закрытых рынках до октября 2021 года.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.