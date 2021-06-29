Всемирный банк выделил Пакистану $800 млн на социально-экономические программы

ИСЛАМАБАД, 29 июня. /ТАСС/. Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Пакистану $800 млн в качестве финансирования проектов "Программа доступной и чистой энергии" (PACE) и "Обеспечение инвестиций в человеческий капитал для стимулирования преобразований" (SHIFT-II). Об этом во вторник сообщила газета Dawn со ссылкой на пресс-релиз ВБ.

Согласно заявлению, проект PACE предусматривает меры, направленные на повышение финансовой жизнеспособности энергетического сектора и снижение зависимости пакистанской экономики от импорта ископаемого топлива. "Цель [реформ] состоит в том, чтобы сократить круговой долг в долгосрочной перспективе," - говорится в пресс-релизе. На реализацию PACE ВБ выделил $400 млн.

Программа SHIFT-II ориентирована на поддержку сфер здравоохранения и образования, расширение возможностей получения дохода для бедных слоев населения, а также содействие инклюзивному экономическому росту Пакистана. На ее финансирование также предоставлено $400 млн.