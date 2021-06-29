Доходы и расходы бюджета Удмуртии на 2021 год выросли почти на 7,7 млрд рублей

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли во втором и окончательном чтении поправки в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которым доходы и расходы в 2021 году увеличены почти на 7,7 млрд рублей. Они составили 94 млрд 384 млн рублей и 98 млрд 91 млн рублей соответственно, сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета УР по бюджету, налогам и финансам Владимир Паршин на заседании сессии.

"С учетом вносимых изменений основные показатели бюджета на 2021 год и плановый 2022-2023 годы прогнозируются в следующих размерах: 2021 год - доходы 94 млрд 384 млн рублей, расходы - 98 млрд 91 млн, размер дефицита не меняется и составляет 3 млрд 706 млн рублей", - сказал Паршин.

Доходы бюджета региона выросли почти на 7,7 млрд рублей за счет налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Как сообщил в своем выступлении перед депутатами министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов, 4,5 млрд рублей из дополнительных расходов планируется выделить на функционирование бюджетной сферы, из которых почти 3,4 млрд рублей направят на выплату заработной платы. Также 770 млн предлагается направить на оказание финпомощи бюджетам муниципальных образований, 658 млн - на капитальные вложения и инвестиционные проекты, 341 млн - на меры соцподдержки гражданам, 340 млн - на ремонт региональных и муниципальных дорог, 243 млн - на поддержку семьи и детей и так далее.

В марте депутаты Госсовета Удмуртии вносили изменения в закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которым доходная часть составила 86,7 млрд рублей, а расходная 90,4 млрд рублей, дефицит - 3 млрд 706 млн рублей.