Титов призвал распространить меры поддержки на всю ресторанную отрасль Москвы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Меры поддержки, введенные столичными властями для поддержки ряда организаций сферы общественного питания, необходимо распространить на всю отрасль в Москве. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Ресторанным сетям, у которых оборот превышает 2 млрд рублей, не досталось вообще ничего, даже кредитов по щадящей ставке. А ведь именно эти сети - их всего 5-7, не больше, - находясь на общей системе налогообложения, декларируют всю выручку, платят налоги на миллиард рублей и более, обеспечивают рабочими местами десятки тысяч сотрудников. Я считаю, что меры поддержки нужно распространить на всю ресторанную отрасль без ограничений, иначе это будет просто несправедливо", - сказал бизнес-омбудсмен.

Титов рассчитывает, что к концу III квартала "удастся убедить большинство наших сограждан вакцинироваться, разумеется, тех, у кого нет противопоказаний - и предотвратить новую волну заболеваемости".

"Информация из Израиля и Великобритании, где вакцинирована большая часть населения, показывает, что даже с появлением нового штампа ситуацию удается сохранить под контролем", - добавил собеседник агентства.

Ранее во вторник правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года.

Также предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей, которую получатель может израсходовать на одну или несколько целей. Например, на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей), обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. рублей на одного сотрудника). Получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санврача по Москве в части проведения обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы.

Кроме того, в столице продлена до конца текущего года программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса.