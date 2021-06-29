ЦБ намерен обязать финкомпании отвечать на претензии граждан

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России готовит законопроект, согласно которому финансовые компании будут обязаны рассматривать по существу претензии граждан, заявил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

"У нас осталась одна очень важная инициатива, <…> это обязанность финансовых организаций рассматривать по существу, отвечать на претензии гражданина до обращения к регулятору или до обращения в другую инстанцию", - рассказал Мамута на Международном финансовом конгрессе.

На сегодняшний день такой обязанности у финансовых организаций в российском законодательстве нет. "Регуляторы должны отвечать в течение тридцати дней по законодательству, а финансовые организации - в зависимости от того, как устроена их политика. Конечно, порядочные компании это делают, но, к сожалению, есть многие, кто вообще не отвечают на обращения", - отметил представитель ЦБ.

Регулятор намерен начать продвигать эту инициативу в осеннюю сессию Госдумы, заключил Мамута.