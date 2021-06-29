Более 7 тыс. новых мест создадут для торговцев с закрытых рынков под Ростовом за два года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 7,5 тыс. новых торговых мест будет создано для предпринимателей с крупных рынков Аксайского района Ростовской области, которые были заблокированы правоохранителями с апреля, заявила в рамках брифинга по стабилизации ситуации с данными рынками директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова. Инициатива будет окончательно реализована в 2022 году

"Планируется на первом этапе, до 1 декабря 2021 года, создать около 1,1 тыс. торговых мест, <...> на втором этапе, до 30 июня, будет создано порядка 2,6 тыс. торговых мест, <...> предусмотрен также третий этап, направлен на создание около 4 тыс. торговых мест", - сказала она. Теларова добавила, что торговцы с закрытых площадок сами примут решение о переезде на нужную им площадку.

Кроме того, власти региона помогут демонтировать старые торговые места отдельным торговцам на закрытых рынках, а также в перемещении на альтернативные площадки. Кроме того, будет оказано содействие в трудоустройстве граждан, которые захотят заниматься иной деятельностью.

Теларова отдельно подчеркнула, что сейчас обсуждается возможность введения налоговых каникул для пострадавших бизнесменов с Аксайских рынков.

О ситуации с закрытыми рынками под Ростовом

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия пяти рынков ("Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной" в Аксайском районе Ростова-на-Дону) в конце апреля пострадали около 5 тыс. предпринимателей. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов в рамках встречи торговцами сообщил, что бизнес, который был вынужден приостановить свою работу из-за закрытия этих рынков, все-таки должен поменять дислокацию, отметив, что попросил власти о возможности доработать торговцам на закрытых рынках до октября 2021 года.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.