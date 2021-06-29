В Москве на базе технопарка "Калибр" запустили программу для стартапов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акселерационная программа для стартапов запущена на базе технопарка "Калибр", первый поток программы проходит для высокотехнологичных проектов в сфере IT. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Технопарк "Калибр", являющийся инвестиционным приоритетным проектом, запустил акселерационную программу для развития и поддержки высокотехнологичных проектов. По итогам работы лучшие решения будут включены в "Банк технологий" - бесплатный сервис, позволяющий столичным предприятиям подобрать необходимую для развития производства технологию", - сказал Прохоров.

Первый поток программы проходит для высокотехнологичных проектов в сфере IT, приборостроения и производственных технологий, а также разработки и производства новых материалов. Она позволит оценить, насколько тот или иной проект может быть реализован на практике с учетом реалий рынка, работоспособности бизнес-модели. Чтобы стать участником программы, необходимо представить проект, соответствующий одному из направлений, и продукт, рассчитанный на целевой рынок, имеющий преимущества и применимый для достижения одной из целей устойчивого развития (ЦУР) в глобальном масштабе.

Команды, чьи проекты будут приняты в программу, получат возможность пройти интенсивный курс по инвестициям и технологическому предпринимательству, познакомиться с представителями бизнеса и инвесторами, получить рекомендации таких экспертов, привлечь в свою команду новых специалистов и многое другое. В экспертный совет вошел представитель ГБУ "Агентство промышленного развития Москвы" (АПР).

"Москва - один из главных центров развития высоких технологий. "Калибр" даст дополнительный импульс цифровой трансформации промышленного сектора, поможет внедрить принципиально новые разработки. Лучшие из них мы готовы взять в "Банк технологий", - отметил Прохоров.

Он добавил, что сегодня в банке представлены продукты более чем 80 компаний: от оборудования до программного обеспечения. Предприятия, ориентированные на развитие своего бизнеса, используют эту площадку, чтобы самостоятельно или с помощью специалистов АПР подобрать нужную технологию. Участники акселерационной программы получают возможность пилотирования своего проекта на территории ТП "Калибр", где созданы оптимальные условия для работы высокотехнологичных предприятий различного профиля: от приборостроения до медицинских исследований.