В Москве инвестор построит три объекта по программе создания рабочих мест

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Соглашение по программе стимулирования создания рабочих мест заключили в Москве, в рамках него будет построено два торговых комплекса и один бизнес-центр и создано 5,2 тыс. мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках соглашения инвестор построит два торговых комплекса и офисное здание за пределами центра Москвы общей площадью почти 136 тыс. кв. м. На трех объектах будет создано 5,2 тыс. рабочих мест. Это уже пятый подобный проект по созданию мест приложения труда в Москве и первый, когда в рамках одного соглашения девелопер построит сразу три объекта", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В результате участия в программе инвестор - компании, входящие в ГК "ПИК", построит и жилье, и новый бизнес-объект, а с созданных площадей будет получать доход. Основная польза от программы для города - новые рабочие места вне центра, что повлечет за собой разгрузку дорог и общественного транспорта. Программа призвана также стимулировать комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, по условиям соглашения объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, в 2023-2025 годах. Так, строительство торгового комплекса на Зеленодольской улице в Кузьминках площадью 53,6 тыс. кв. м планируется завершить до конца 2023 года. Бизнес-центр на Заречной улице площадью 26,1 тыс. кв. м должен быть построен к середине 2025 года. Тогда же планируется ввод торгового центра на территории бывшей промзоны "Бутово" площадью 56,2 тыс. кв. м.

"Программа стимулирования создания новых рабочих мест действует в Москве с 2020 года. По ее условиям застройщики многоквартирных домов частично или полностью освобождаются от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья, если одновременно создают за пределами ТТК и МКАД места приложения труда. Это могут быть офисы, промышленные, торговые, спортивные, социальные, образовательные объекты, а также объекты науки, культуры, здравоохранения и общепита. Такие объекты получают специальный статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда", - напомнили в пресс-службе.

Подать заявку на присвоение специального статуса можно через инвестиционный портал Москвы: на ресурсе работает онлайн-сервис, упрощающий процесс входа в программу.