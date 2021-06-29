Минпромторг не отмечает перебоев в поставках препаратов для лечения коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит рисков нехватки лекарств, применяемых в лечении коронавируса, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты на 2-3 месяца, запасы вакцин составляют 8 млн комплектов, добавил министр.
"Также внимательно совместно с Минздравом следим за темпами вакцинации и, важно, остатками вакцин в регионах. На сегодняшний день это составляет около 8 млн комплектов", - сказал он.
"По антиковидным лекарственным препаратам: невзирая на повышение спроса, риска перебоев в поставках мы не видим. Сформированные у производителей и дистрибьюторов запасы позволяют покрывать как текущую потребность, так и оперативно реагировать на поступающие от регионов дополнительные заявки", - добавил он. По словам министра, фармкомпании полностью обеспечены необходимым сырьем и при необходимости готовы быстро нарастить объем выпуска.
"В июне средненедельное производство антиковидной номенклатуры оставило 470 тыс. условных упаковок. Такие темпы сейчас достаточны для того, чтобы обеспечивать и госпитальный сегмент, и аптечные сети необходимым объемом препаратов. То же самое касается средств индивидуальной защиты", - сказал он. По словам министра, мощности предприятий, выпускающих "антиковидную" продукцию, загружены в среднем на 40%.
"Госпитальный и амбулаторный сегменты в регионах полностью обеспечены СИЗами в среднем на два, а то и три месяца. Вся номенклатура от перчаток до антисептиков в больших количествах присутствует и в розничном сегменте", - отметил Мантуров.
По его словам, в случае необходимости регионов средства защиты будут отгружены в течение нескольких часов.
Производство вакцин в июле
Около 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса уже введено в оборот в России, в июле планируется произвести дополнительно еще 30 млн комплектов доз вакцин.
"Суммарно по всем вакцинам в гражданский оборот выпущено 36,7 млн комплектов. Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. В июле планируется произвести в общей сложности около 30 млн комплектов доз вакцин", - сказал Мантуров.
Министр напомнил, что в РФ на данный момент производятся вакцины на 12 площадках: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН.
Наращивание производства, отметил Мантуров, будет продолжаться, к производству будут подключаться новые площадки.
Производство медицинского кислорода
Как отметил Мантуров, страна полностью обеспечивает себя медицинским кислородом: более 130 предприятий в стране производят около 2 тыс. тонн медицинского кислорода в сутки, есть резервы для наращивания выпуска еще на 400 тонн.
"Что касается медицинского кислорода, сегодня 137 предприятий в 64 субъектах суммарно производят около 2 тыс. тонн в сутки. Есть резервы для наращивания выпуска еще минимум на 400 тонн кислорода. В основном кислород поставляется в госпитальный сегмент в жидком виде, остальной объем идет в баллонах в газообразном состоянии. В сутки это порядка 30 тыс. баллонов. В этой части мы полностью обеспечены и кислородом, и непосредственно тарой", - отметил министр.
По его словам, министерство отслеживает потребности регионов в кислороде и при необходимости в ручном режиме координирует межрегиональные поставки. "Отрабатываем обращения коллег в режиме онлайн и закрываем вопросы в течение дня. При этом многие территории справляются самостоятельно, используя схему взаимодействия, которая была выстроена еще в первую и вторую волну", - отметил он.
Министр подчеркнул, что проблем с кислородными концентраторами нет. "У регионов возникали вопросы по поставкам в период осеннего всплеска, мы консолидировали производителей и дистрибьюторов этой номенклатуры, во все субъекты была направлена вся необходимая для осуществления поставок информация. На сегодняшний день все вопросы находятся под контролем", - сказал он.