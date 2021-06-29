Минпромторг не отмечает перебоев в поставках препаратов для лечения коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит рисков нехватки лекарств, применяемых в лечении коронавируса, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты на 2-3 месяца, запасы вакцин составляют 8 млн комплектов, добавил министр.

"Также внимательно совместно с Минздравом следим за темпами вакцинации и, важно, остатками вакцин в регионах. На сегодняшний день это составляет около 8 млн комплектов", - сказал он.

"По антиковидным лекарственным препаратам: невзирая на повышение спроса, риска перебоев в поставках мы не видим. Сформированные у производителей и дистрибьюторов запасы позволяют покрывать как текущую потребность, так и оперативно реагировать на поступающие от регионов дополнительные заявки", - добавил он. По словам министра, фармкомпании полностью обеспечены необходимым сырьем и при необходимости готовы быстро нарастить объем выпуска.

"В июне средненедельное производство антиковидной номенклатуры оставило 470 тыс. условных упаковок. Такие темпы сейчас достаточны для того, чтобы обеспечивать и госпитальный сегмент, и аптечные сети необходимым объемом препаратов. То же самое касается средств индивидуальной защиты", - сказал он. По словам министра, мощности предприятий, выпускающих "антиковидную" продукцию, загружены в среднем на 40%.

"Госпитальный и амбулаторный сегменты в регионах полностью обеспечены СИЗами в среднем на два, а то и три месяца. Вся номенклатура от перчаток до антисептиков в больших количествах присутствует и в розничном сегменте", - отметил Мантуров.

По его словам, в случае необходимости регионов средства защиты будут отгружены в течение нескольких часов.

Производство вакцин в июле

Около 36,7 млн комплектов вакцин от коронавируса уже введено в оборот в России, в июле планируется произвести дополнительно еще 30 млн комплектов доз вакцин.