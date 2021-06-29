Кабмин направит около 8,5 млрд рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство России направит регионам почти 8,5 млрд рублей на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные дни отдыха для медиков и соцработников. Об этом заявил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что власти продолжают поддерживать медицинских и социальных работников, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Такие специалисты помогают людям бороться с болезнью, зачастую рискуя собственным здоровьем, напомнил премьер.

"Нагрузка на них ложится огромная. Многие трудятся без выходных. Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 млрд рублей на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудников социальных учреждений", - сказал Мишустин.