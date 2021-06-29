{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин направит около 8,5 млрд рублей на оплату отпусков медикам и соцработникам

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство России направит регионам почти 8,5 млрд рублей на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные дни отдыха для медиков и соцработников. Об этом заявил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что власти продолжают поддерживать медицинских и социальных работников, которые заботятся о заболевших коронавирусом. Такие специалисты помогают людям бороться с болезнью, зачастую рискуя собственным здоровьем, напомнил премьер.

"Нагрузка на них ложится огромная. Многие трудятся без выходных. Правительство направит регионам в общей сложности почти 8,5 млрд рублей на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска медицинскому персоналу, а также сотрудников социальных учреждений", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
В Москве вложат 2,6 млрд рублей в создание многофункционального офисно-торгового центра
Также компания-застройщик получит льготу при возведении жилья по программе стимулирования создания рабочих мест, размер льготы составит почти 850 млн рублей
Читать полностью