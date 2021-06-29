Омбудсмен считает, что меры поддержки в Москве помогут общепиту в новых условиях работы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Меры поддержки, которые были введены правительством Москвы для ряда предприятий сферы общественного питания, помогут ресторанному бизнесу адаптироваться к новым условиям работы. Такое мнение высказала во вторник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Новый пакет мер поддержки отрасли общественного питания был сформирован в режиме диалога и основан на предложениях бизнеса. Он, безусловно, поддержит отрасль и поможет ей адаптироваться к новым условиям работы. Однако, надеемся, не будет последним", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, также в аппарате столичного уполномоченного есть пакет предложений от других отраслей, которые нуждаются в поддержке из-за ситуации с пандемией коронавируса. "Рассчитываю, они тоже будут услышаны", - добавила Минеева.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. При этом летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.

Правительство Москвы ранее во вторник утвердило пакет дополнительных мер поддержки ряда предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся на конец 2021 года. Также предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.