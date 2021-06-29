Хуснуллин рассказал о сложностях при строительстве трассы М-12 из Москвы до Екатеринбурга

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проект строительства трассы М-12 Москва - Казань, которую планируется продлить до Екатеринбурга, сталкивается с повышением цен на стройматериалы и нехваткой рабочей силы, написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram-аккаунте.

"Еще одним проектом развития скоростных автотрасс России является автодорога М-12. Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения", - говорится в публикации.

Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", в который также входят такие платные трассы как М-11 Москва - Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, III и IV участки) и обход Тольятти. Дорога соединит Москву и Казань. Протяженность трассы составляет около 800 км, из них почти 200 км пройдет по территории Владимирской области.