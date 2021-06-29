Умер основатель крупнейшей египетской корпорации Orascom Онси Савейрис

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Основатель египетской корпорации Orascom Онси Савейрис умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил информационный портал Al-Watan. По словам родственников, глава самого известного в стране клана миллиардеров умер во вторник после долгой продолжительной болезни.

Онси Савейрис прошел путь от владельца маленькой строительной компании-подрядчика до руководителя огромного холдинга, включающего телекоммуникационную, строительную, металлургическую и ряд других корпораций.

Родом из Сохага в Верхнем Египте, он окончил в 1950 году Каирский университет с дипломом бакалавра в области сельского хозяйства. В 50-е годы Савейрис совершил прорыв в мире бизнеса благодаря своей подрядной компании "Онси и Лами", которая занималась мощением дорог и прокладкой оросительных каналов. В 1961 году компания была сначала частично, а затем полностью национализирована, но Онси вел ее дела еще пять лет вплоть до эмиграции в Ливию в 1966 году.

Проработав там в сфере заключения контрактов, Савейрис вернулся в Египет в середине 1970-х годов и основал в 1976 году компанию Orascom General Contracting and Trading, которая позже стала Orascom Construction Industries. В последующие 20 лет компания расширялась за счет туризма, отельного бизнеса. Развитие компьютеров, мобильной связи и информационных технологий не прошло мимо корпорации, которая постепенно превратилась в одну из крупнейших в Египте, став лидером и в сфере телекоммуникаций.

После отставки президента Египта Хосни Мубарака и прихода к власти исламистов в 2012 году семья самого известного в стране копта (египетского христианина) вынуждена была уехать из страны и на несколько лет поселиться во Франции. Клан вернулся домой после низвержения "Братьев-мусульман" (организация запрещена в России) и урегулирования налогового конфликта путем выплаты государству налогов в размере $1 млрд.

Со временем Осни Савейрис отошел от бизнеса, передав дела трем своим сыновьям - Нагибу, который на данный момент является одной из самых известных бизнес-персон страны, Самиху и Насефу. Империя активно занимается благотворительностью, поддерживая различные социальные проекты.