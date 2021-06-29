ЦБ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

"Сформирована первая пилотная группа для тестирования цифрового рубля. В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России", - указано в сообщении.

В ЦБ отмечают, что разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. "Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля", - сообщает регулятор.