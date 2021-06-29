Автобусный парк Санкт-Петербурга пополнят 20 машин на сжатом природном газе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Конкурс на поставку еще 20 автобусов на компримированном газе был объявлен в Петербурге, до 15 октября этого года экологичные машины должны будут пополнить городской автопарк. Об этом сообщили журналистам в комитете по транспорту Петербурга.

"СПб ГУП "Пассажиравтотранс" объявил конкурс на поставку 20 автобусов большого класса, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ. Максимальная цена закупки составляет порядка 373,2 млн рублей. По условиям контракта техника должна прибыть в Петербург до 15 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что новая партия будет оборудована системой интеллектуальной помощи водителю, которая повысит безопасность перевозок и снизит влияние человеческого фактора на возникновение ДТП, а также позволит анализировать качество управления автобусами. В частности, система сможет предупредить об опасном сближении с пешеходом либо с транспортным средством, съезде с полосы, превышении разрешенной скорости движения. Также в автоматическом режиме будет обеспечен контроль "слепых зон".

В списке традиционных требований к подвижному составу - низкий уровень пола и приспособленность для нужд маломобильных пассажиров, современные системы оплаты проезда и информирования, зарядки для мобильных устройств. Салон должен вмещать не менее 86 человек, а количество мест для сидения составлять не менее 26. Двигатель должен соответствовать экологическому классу не ниже Евро-5.

В период с 2014-2020 гг. в соответствии с Программой внедрения газомоторного топлива в автотранспортном комплексе Санкт-Петербурга на 2014-2023 гг. на постоянной основе реализуются мероприятия по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Приобретено 229 автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Все они находятся в эксплуатации "Пассажиравтотранса".

Компримированный природный газ относится к наиболее экологичным видам топлива и соответствует стандарту "Евро-5"/"Евро-6". По сравнению с обычным бензиновым в атмосферу выбрасывается в 2 раза меньше оксидов азота, в 10 раз меньше угарного газа и в 3 раза меньше других оксидов углерода. Использование сжатого природного газа позволяет обеспечить меньшую задымленность воздуха примерно в девять раз.