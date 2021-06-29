Акционеры "Россети ФСК ЕЭС" одобрили выплату дивидендов за 2020 год в 20,56 млрд рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры компании "Россети ФСК ЕЭС" на годовом собрании одобрили решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 20,56 млрд рублей из расчета 1,61 коп. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Датой закрытия реестра установлен 17-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Акционеры компании также избрали новый состав совета директоров, в который вошли заместители министра энергетики РФ Евгений Грабчак и Павел Сниккарс, глава "Россетей" Андрей Рюмин, первые заместители генерального директора "Россетей" Александр Зарагацкий, Андрей Муров (переизбран) и Лариса Романовская, замглавы "Россетей" Павел Гребцов и член правления, начальник правового управления ассоциации "Совет рынка" Николай Рощенко.

В качестве независимых кандидатов в совет директоров вошли генеральный директор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев, управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской и исполнительный вице-президент представительства итальянской нефтегазовой компании Eni Эрнесто Ферленги.

ФСК ЕЭС управляет более 148 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью около 352 тыс. МВА. Крупнейшим акционером с долей 80,13% является компания "Россети".