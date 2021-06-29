Эксперт: объем продаж элитного жилья в Петербурге в 2021 году снизится на 15,6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Объем продаж элитного жилья в Петербурге в 2021 году прогнозируется на уровне 180 тыс. кв. м, что меньше прошлогодних показателей на 15,6%. Такие данные привел журналистам директор управления привлечения инвестиций группы RBI (специализируется на строительстве элитного жилья) Дмитрий Фалкин.

"Объем ввода элитного жилья в 2020 году - 213,3 тыс. кв. м, в 2021 г. - 180 тыс. кв. м", - говорится в его презентации, представленной во вторник на круглом столе в рамках XIV конкурса "Доверие потребителя". Таким образом, ожидается, что объем продаж элитного жилья в этом году снизится на 15,6% к уровню 2020 г.

По данным комитета по строительству Петербурга, на 28 июня 2021 года в городе введено 1,1 млн кв. м жилья. Всего в этом году планируется ввести 3,19 млн кв. м, в 2022 г. - 3,4 млн кв. м.