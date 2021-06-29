Техкомитет ОПЕК+ ожидает дефицита на рынке нефти в 1,4 млн б/с в 2021 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Техкомитет ОПЕК+ по итогам заседания во вторник сохранил прогноз по объему дефицита на рынке нефти в 2021 году. При основном сценарии развития он в среднем составит 1,4 млн б/с по году, говорится в материалах комитета, с которыми ознакомился ТАСС.

Основной сценарий предполагает, что спрос на нефть в этом году будет расти на 6 млн б/с. Наиболее сильного значения дефицит нефти может достичь в четвертом квартале - 2,3 млн б/с. Коммерческие запасы стран ОЭСР снизятся по году на 126 млн баррелей относительно среднего за 2015-2019 годы. При этом делегаты на заседании не обсуждали рост добычи нефти для стран соглашения с августа, передает Bloomberg.

При альтернативном сценарии, когда спрос замедляется до 5 млн б/с, а предложение, соответственно, вырастет на 1 млн б/с, рынок также останется в дефиците, но уже в меньшем объеме - 0,2 млн б/с. Запасы стран ОЭСР при этом окажутся выше средней за пять лет нормы - на 17 млн баррелей. Оба сценария учитывают, что добыча нефти в Иране, Ливии и Венесуэле сохранится на уровне мая этого года.

Уже завтра, 30 июня, этот доклад обсудят министры мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят восемь стран из 23, участвующих в соглашении. На встрече министры подведут текущие итоги исполнения сделки, а также могут рекомендовать остальным странам действия по уровням добычи на ближайшие месяцы. По данным источника ТАСС в ОПЕК, сценарий, по которому добыча в августе будет увеличена, является "наиболее вероятным". По текущим договоренностям страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти на 2,1 млн б/с с мая по июль. На встрече 1 июля они обсудят, продолжить ли эту политику на фоне возрастающего дефицита нефти.

Котировки нефти Brent на фоне сокращения предложения на рынке нефти уже преодолели отметку $76 за баррель.