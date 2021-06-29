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Fitch подтвердило рейтинг МТС на уровне "BB+"

Прогноз изменен на "позитивный"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "МТС" на уровне "ВВ+", прогноз изменен со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства.

"Изменение прогноза произошло после повышения рейтинга Публичной акционерной финансовой корпорации "Система", материнской компании МТС, с "BB-" до "BB". Мы пересмотрим прогноз в течение следующих 12-18 месяцев, как только у нас появится больше ясности в отношении дивидендной политики МТС, программы капитальных вложений и ее планов в отношении Публичного акционерного общества МТС банк", - отмечается в сообщении.

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