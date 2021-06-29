Россельхознадзор расширил перечень поставщиков кормов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор проинформировал, что увеличивает перечень иностранных компаний, которым разрешаются поставки в Россию кормов и кормовых добавок.

"Россельхознадзор сообщает о расширении списка предприятий Нидерландов, Германии и Испании, которым сроком на три месяца разрешается ввоз в Россию кормов, в том числе профилактических и диетических, и определенной номенклатуры кормовых добавок. Поставки возможны с 30 июня 2021 года", - отмечается в сообщении.

Список пополняется двумя производителями кормов из Канады. Как отметили в Россельхознадзоре, поступающие в Россию подконтрольные товары будут подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

За этот период компетентным ведомствам Германии, Нидерландов, Испании и Канады будет предоставлена возможность подготовить и направить в Россельхознадзор запрашиваемую информацию, подтверждающую выполнение требований РФ и ЕАЭС, в том числе касающихся прослеживаемости сырья и продукции растительного и животного происхождения.

Ограничения на экспорт в Россию кормов и кормовых добавок из нескольких стран были введены Россельхознадзором по причине серьезного снижения уровня госконтроля за продукцией, отправляемой в Россию. В частности, инспекции Россельхознадзора подтвердили, что европейские ветеринарные службы, несмотря на 7 тыс. вспышек африканской чумы свиней и порядка 1 тыс. очагов высокопатогенного гриппа птиц в ЕС (в 2021 году), не отслеживают, откуда поступает сырье для кормов и не контролируют температурные режимы их производства. Ненадлежащий надзор за животноводческим сырьем и производством готовых кормов в государствах-экспортерах угрожает эпизоотическому благополучию России - вместе с кормами в страну могут быть занесены опасные вирусы и заболевания, которые сохраняются в продукции при недостаточной термической обработке, которую подтвердили проведенные инспекции.

Кроме того, проверки показали, что ветеринарные службы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО, не обеспечивают прослеживаемость продукции животного и растительного происхождения; не проверяют предприятия на их соответствие требованиям РФ и ЕАЭС.

"Вместе с тем, с пониманием относясь к сложившейся ситуации, Россельхознадзор принял решение временно возобновить сертификацию кормов и кормовых добавок с определенного перечня компаний и предоставить ветеринарным службам стран-поставщиков возможность усилить надзор и направить российскому ведомству убедительные доказательства этому", - заключили в ведомстве.