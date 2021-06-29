Около половины субсидируемых маршрутов авиакомпании "Аврора" в ДФО будут абсолютно новыми

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Почти половина субсидируемых направлений, по которым с июля начнет осуществлять полеты объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора", являются абсолютно новыми, сообщил ТАСС источник в авиационных структурах.

"Авиакомпания будет осуществлять полеты по таким новым маршрутам, как Южно-Сахалинск - Советская Гавань (Хабаровский край), Ноглики (Сахалинская область) - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Шахтерск (Сахалинская область), Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск, Красноярск - Комсомольск-на-Амуре, Владивосток - Советская Гавань, Владивосток - Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край)", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, авиакомпания будет осуществлять полеты по маршрутам Кавалерово (Приморский край) - Хабаровск, Оха (Сахалинская область) - Хабаровск, Владивосток - Чита, Южно-Сахалинск - Красноярск, Владивосток - Улан-Удэ, Анадырь - Петропавловск-Камчатский, Хабаровск - Анадырь, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске), Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске), Магадан - Петропавловск-Камчатский, а также Хабаровск - Якутск.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что многие социально значимые маршруты либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее также подчеркивал, что цены на билеты должны быть приемлемыми и доступными для живущих на Дальнем Востоке людей. Правительство выделит на такие цели свыше 1,5 млрд рублей. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение 5 лет пополнит свой парк 45 отечественными самолетами, первый "Сухой Суперджет" должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке 8 легких воздушных судов L-410 для местных линий.

Говоря о возможности приобретения дешевых авиабилетов на рейсы авиакомпаний в города других федеральных округов для дальневосточников, Мишустин отмечал, что правительство уже выделило 5 млрд рублей. По его словам, благодаря такой программе воспользоваться низкими тарифами в течение года смогут не менее 450 тыс. человек.