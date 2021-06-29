{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Около половины субсидируемых маршрутов авиакомпании "Аврора" в ДФО будут абсолютно новыми

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что многие социально значимые маршруты либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Почти половина субсидируемых направлений, по которым с июля начнет осуществлять полеты объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора", являются абсолютно новыми, сообщил ТАСС источник в авиационных структурах.

"Авиакомпания будет осуществлять полеты по таким новым маршрутам, как Южно-Сахалинск - Советская Гавань (Хабаровский край), Ноглики (Сахалинская область) - Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Шахтерск (Сахалинская область), Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск, Красноярск - Комсомольск-на-Амуре, Владивосток - Советская Гавань, Владивосток - Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край)", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, авиакомпания будет осуществлять полеты по маршрутам Кавалерово (Приморский край) - Хабаровск, Оха (Сахалинская область) - Хабаровск, Владивосток - Чита, Южно-Сахалинск - Красноярск, Владивосток - Улан-Удэ, Анадырь - Петропавловск-Камчатский, Хабаровск - Анадырь, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске), Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске), Магадан - Петропавловск-Камчатский, а также Хабаровск - Якутск.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что многие социально значимые маршруты либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее также подчеркивал, что цены на билеты должны быть приемлемыми и доступными для живущих на Дальнем Востоке людей. Правительство выделит на такие цели свыше 1,5 млрд рублей. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение 5 лет пополнит свой парк 45 отечественными самолетами, первый "Сухой Суперджет" должен поступить уже в этом году, также уже подписано соглашение о поставке 8 легких воздушных судов L-410 для местных линий.

Говоря о возможности приобретения дешевых авиабилетов на рейсы авиакомпаний в города других федеральных округов для дальневосточников, Мишустин отмечал, что правительство уже выделило 5 млрд рублей. По его словам, благодаря такой программе воспользоваться низкими тарифами в течение года смогут не менее 450 тыс. человек. 

Теги
Россия
Россельхознадзор расширил перечень поставщиков кормов
Ведомство разрешило поставки предприятиям Нидерландов, Германии и Испании и двум производителям кормов из Канады
Читать полностью