Песков сообщил, что в России решается проблема бараков

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия, как и любая другая страна, не может в одночасье решить проблему бараков и аварийного жилья, но движется в этой сфере семимильным шагами. Такое мнение во вторник в эфире телеканала "Россия-24" высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему в стране с объемом резервов в полтриллиона долларов до сих пор существуют такие проблемы.

"За полтриллиона долларов вы вопрос бараков и [аварийного] жилья не решите, это стоит гораздо дороже", - отметил Песков, подчеркнув, что "ни в одной стране мира это невозможно решить в одночасье".

"Но нельзя не видеть тех, наверное, семимильных темпов, с которыми идет наша страна в плане решения этих проблем: мы строим, переселяем из бараков, - продолжил представитель Кремля. - Всегда хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, но это происходит с той скоростью, с которой позволяет экономика".