Exxon Mobil в конце года возобновит буровые работы на шельфе Кипра

НИКОСИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Американская нефтяная компания ExxonMobil возобновит в текущем году буровые работы в районе месторождения природного газа на кипрском шельфе. Об этом сообщила во вторник министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Наташа Пилидис по завершении заседания парламентского комитета по вопросам энергетики и торговли.

По ее словам, Exxon Mobil вернется в блок номер 10 исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Республики Кипр на стыке осени и зимы, контракт с буровой установкой уже подписан, а кипрское правительство в настоящий момент занимается выдачей необходимых разрешений, что является обычной процедурой. На остров уже стали прибывать эксперты из США и других стран, которые будут участвовать в буровых работах. "Мы ожидаем, что программа бурения возобновится в ноябре-декабре", - сказала министр.

Пилидис добавила, что за Exxon Mobil в ИЭЗ Кипра должны будут вернуться итальянская и французская энергетические компании ENI и Total, с которыми, по утверждению главы кипрского Минэнерго, Никосия "также ведет переговоры" и "продвигается в реализации планов".

Как было отмечено, Exxon Mobil проведет бурение на участке месторождения Glaucus-1, обнаруженного в феврале 2019 года. Согласно приблизительным оценкам, это месторождение содержит запасы природного газа объемом от 5 трлн до 8 трлн кубических футов (от 142 млрд до 227 млрд кубометров). Это крупнейшее из месторождений газа на кипрском шельфе.

Как и другие компании, получившие лицензии на освоение газовых месторождений, расположенных поблизости от средиземноморского острова, Exxon Mobil отложила проведение буровых работ из-за пандемии нового коронавируса.