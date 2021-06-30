Исследование: российские банки продолжают повышать ставки по вкладам для населения

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские кредитные организации после очередного повышения ключевой ставки ЦБ продолжают улучшать доходность по сберегательным продуктам для населения. За последние полторы недели о повышении ставок по вкладам в среднем на 0,05-1,1 п. п. сообщили сразу несколько банков. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС) и банков, опрошенных ТАСС.

Вслед за ставкой ЦБ

Банк России на заседании 11 июня в очередной раз повысил ключевую ставку, в этот раз на 50 б. п., до 5,5%, сигнализируя о ее дальнейшем повышении. Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина также сообщила, что ЦБ РФ на июльском заседании может рассмотреть вариант повышения ставки шагами от 25 до 100 б. п. Глава регулятора при этом заявляла, что повышение ключевой ставки и снижение инфляции будут работать на повышение привлекательности банковских депозитов.

Доходность растет

Согласно данным агентства Marcs, за последние 1,5 недели о повышении ставок по различным сберегательным продуктам сообщили сразу ряд банков. Россельхозбанк на 0,05-0,4 п. п. повысил ставки по пополняемым и управляемым вкладам в рублях в массовом сегменте. Теперь ставки по пополняемому вкладу составляют 3,65-4,3%, по управляемому вкладу 3,45-4,2%.

Альфа-банк повысил ставки по вкладам в рублях во всех сегментах на 0,5-1 п. п., до максимума 6,37% без капитализации, ставка с капитализацией на 3 года 7%.

О повышении ставок на 0,2 п. п. по закрытому промо-вкладу в рублях и по вкладу для зарплатных клиентов сообщил Совкомбанк. Кроме того, банк повысил ставки по закрытому вкладу в долларах на 0,1 п. п., максимальная ставка, таким образом, повышена на 0,1 п. п., до 0,7%. Также Газпромбанк повысил ставки по всем закрытым вкладам в рублях: по базовому вкладу ставки повышены на 0,3 п. п., по промо-вкладу - на 0,5-1,1 п. п., по вкладу для новых клиентов - на 0,5 п. п. Максимальная ставка по вкладам в рублях повышена на 0,5 п. п. - до 6,5% (промо-вклад на 3 года).

Вслед за решением ЦБ РФ о повышении ключевой ставки также повысил ставки по вкладам "ОТП банк". Изменения коснулись всех регулярных вкладов банка. По ряду новых вкладов ставка достигнет 6,2%, максимальная ставка по вкладам в банке теперь составляет 6,5% годовых.

Также "Почта банк" повысил ставки по вкладу с ИСЖ на 0,5 п. п., до 4,75% (базовая) и 6,75% (с надбавкой). При этом максимальная ставка по базовым вкладам не изменилась и составляет 5,25%.