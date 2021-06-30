СМИ: Mitsubishi Electric более 35 лет фальсифицировала данные о производимых кондиционерах

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Крупный японский производитель электроники и оборудования компания Mitsubishi Electric более 35 лет подделывала данные, связанные с производимыми корпорацией кондиционерами. Об этом в среду сообщило NHK.

Отмечается, что компания на протяжении длительного времени во внутренней документации указывала, что проводила проверку работы кондиционеров и их безопасности по запросу потребителей, однако на деле подобных проверок не было. По данным источников внутри компании, подделка данных могла начаться еще с 1980-х годов и продолжалась по сей день. Сообщается, что компания начала полномасштабное внутреннее расследование.

В то же время в Mitsubishi Electric подчеркнули, что все проданные компанией кондиционеры полностью соответствуют всем установленным требованиям безопасности и работают исправно. Однако компания уже принесла извинения потребителям и всем заинтересованным сторонам.