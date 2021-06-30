Приморский край увеличил расходы бюджета на социальную сферу на 5,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края в среду приняло поправки в закон о краевом бюджете на этот год, предполагающие рост расходов социального характера на 5,8 млрд рублей за счет увеличения собственных налоговых доходов, сообщает корреспондент ТАСС. Законопроект парламентариям представила председатель правительства края Вера Щербина.

"Мы сейчас приняли решение увеличить налоговые доходы на 6,4 млрд рублей, также идет корректировка безвозмездных поступлений из федерального бюджета, которые мы также вносим в проект закона. Расходы бюджета у нас увеличиваются на 5,8 млрд рублей, в том числе за счет собственных доходов краевого бюджета 6,4 млрд рублей, и объем безвозмездных поступлений снизился на 577 млн рублей, это изменения бюджетных ассигнований федерального бюджета", - представила проект Щербина.

По ее словам, с учетом изменений, основные параметры бюджета в 2021 году по доходам составят 149,8 млрд рублей, по расходам - 158,1 млрд рублей. Размер дефицита - 8,3 млрд рублей, который будет покрыт за счет переходящих остатков с прошлого года. Председатель правительства напомнила, что при принятии регионального бюджета прошедшей зимой депутаты не в полном объеме предусмотрели средства на некоторые социальные расходы, в ожидании дополнительных поступлений.

"Сейчас наступил тот момент, когда мы должны отдать свои долги, именно по социальным расходам", - сказала Щербина.

Увеличиваются расходы по линии министерств труда и социальной защиты, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, промышленности и торговли, образования. Также увеличивается объем расходов на сбалансированность бюджета муниципальным образованиям.