Власти Гонконга намерены выпустить гособлигации для пенсионеров с доходностью 3,5%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июня. /ТАСС/. Власти Гонконга выпустят специальные гособлигации для местных жителей в возрасте от 60 лет с доходностью не менее 3,5% годовых. Об этом сообщила в среду газета The Standard со ссылкой на монетарные власти этого специального административного района Китая.

Финансовый продукт Silver Bonds будет доступен с 20 по 30 июля через отделения банков и брокерские компании. Он призван помочь пожилым людям справиться с инфляцией, обеспечить безопасные вложения в условиях нестабильности на рынке.

Всего таких ценных бумаг будет выпущено на сумму от 24 млрд до 30 млрд гонконгских долларов (от $3 до $3,9 млрд) со сроком погашения три года. Проценты будут выплачиваться держателям каждые шесть месяцев.

Ранее подобный финансовый продукт здесь выпускался лишь для людей от 65 лет. В этот раз возраст было решено понизить до 60 лет, что позволит расширить число инвесторов с 1,4 до 2 млн человек.