Чернышенко заявил, что спрос на российскую электронику растет во всех отраслях

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Спрос на российскую электронную продукцию растет во всех отраслях, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Отмечено, что он провел совещание с Общественным экспертным советом по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. В аппарате добавили, что представители Минцифры, Минпромторга и члены Общественного экспертного совета рассмотрели цифровые проекты, подготовленные для внедрения в отраслях российской экономики.

"Государство прикладывает серьезные усилия для того, чтобы развитие электронной промышленности вышло на новый уровень. Площадка Общественного экспертного совета предлагает механизмы финансирования, в рамках которых заказчики могут гарантировать определенные объемы закупок, а производители, опираясь на эти гарантии, могут разрабатывать востребованную электронную продукцию", - пояснил Чернышенко, чьи слова передает аппарат вице-премьера.

Он также сообщил, что российский провайдер "Ростелеком" и отечественный производитель оборудования компания "Т8" подписали первое соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка радиоэлектронной продукции, программного обеспечения и услуг связи.

В аппарате вице-премьера отметили, что участники совещания рассмотрели три проекта, представленные МТС, "Ситроникс" и "Эр-Телеком холдинг". За каждой компанией было закреплено отдельное направление работ: криптозащита ГОСТ для IoT (МТС), инфраструктурное обслуживание цифровых документов (Ситроникс) и модернизация систем управления доступом (Эр-Телеком). Каждый проект предварительно оценивался в центре компетенций по интернету вещей, действующему при экспертном совете. Центр учитывал 15 критериев, среди которых - компетенции разработчиков, совместимость ИТ-решений и оборудования, сроки и условия вывода продукта на рынок и другие показатели, относящиеся к российскому сегменту ИТ. Ключевое макроэкономическое требование - влияние проекта на технологический суверенитет России.

В Общественный экспертный совет по использованию электроники в отраслях экономики входят в том числе руководители основных потребителей радиоэлектроники: президент "Ростелеком" Михаил Осеевский, президент Rubytech Сергей Мацоцкий, генеральный директор Positive Тechnologies Юрий Максимов, президент "Вымпел ом" Рашид Исмаилов, исполнительный директор дизайн-центра МФТИ по проектированию микропроцессорной техники Евгений Белянко, ректор ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт" Михаил Погосян, вице-президент по науке и образованию фонда "Сколково" Николай Суетин.