Бизнес-омбудсмены считают, что создание в РФ "бесковидных" магазинов ускорит вакцинацию

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код. Как отмечал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, систему QR-кодов могут распространить на другие отрасли, среди которых он назвал общественный транспорт и магазины.

Covid-free режим для ускорения вакцинации

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин среди возможных сфер введения Covid-free режима для ускорения вакцинации назвал продуктовые магазины, торговые центры, места для отдыха - гостиницы, базы отдыха, санатории. Он считает, что при этом власти должны "компенсировать бизнесу затраты на организацию дополнительных мер по проверке у посетителей наличия сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов, медотводов".

Асадуллин также оценил, когда можно будет достичь вакцинации 60% населения региона (именно такая минимальная планка по вакцинации установлена для сотрудников ряда сфер в Москве), если эксперимент по "бесковидным" пространствам в ряде отраслей начнет работать уже завтра. "Если продуктовые магазины сделать "бесковидной" зоной, учитывая, что за продуктами люди заходят практически каждый день, то темпы вакцинации значительно увеличатся, вероятно, уже через 2 недели удастся достичь уровня 60%", - убежден он.

В то же время, по его словам, введение "бесковидных" ресторанов в регионах не будет эффективно - люди просто перестанут ходить в заведения общепита. "Культура питания вне дома наиболее проявляется именно в мегаполисах. Соответственно и усиленной вакцинации эта мера способствовать будет только в Москве и Петербурге, но не в регионах", - уточнил Асадуллин.

Уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Станислав Борцов считает, что самое массовое пребывание людей наблюдается в продуктовых магазинах и транспорте. "Введение "бесковидных" зон в этих сферах коснулось бы большинства населения. Сфера развлечений и отдыха также способна массово собирать жителей в одном месте. Но для успешного внедрения эксперимента в первую очередь стоит обеспечить необходимое количество вакцин, а также субсидировать расходы бизнесу на необходимое оборудование", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, введение "бесковидного" режима в каких сферах будет максимально способствовать вакцинации граждан.

Бизнес-омбудсмен в Краснодарском крае Игорь Якимчик в ответ на тот же вопрос выделил продуктовые магазины, аптеки, парикмахерские - "там люди наиболее часто взаимодействуют с персоналом".

Противники "бесковидных" пространств

Однако не во всех регионах считают организацию Covid-free пространств эффективным решением для стимулирования вакцинации.

Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко отметил, что введение "бесковидных" зон для Сахалинской области "не настолько актуально, поскольку в регионе небольшое количество и невысокая плотность населения". По его словам, население без дополнительных стимулов активно прививается - полный цикл вакцинации прошли около 78 тысяч человек при населении области порядка 490 тысяч.

По схожим причинам против введения "бесковидных" пространств выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбина Кычкина. Она подчеркнула, что "продуктовые магазины ни в коем случае не нужно привлекать в "бесковидные" зоны, как и аптеки".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий также считает, что "введение "чистых зон" в ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах, неконструктивно". "Более того, бизнес, занятый в сфере услуг, проводит активную вакцинацию своих сотрудников. Насколько мне известно, в Нижегородской области вакцинировано 70% занятых в сфере торговли, к примеру", - сказал он ТАСС.

В то же время, по его мнению, нести ответственность за вакцинацию посетителей бизнес не должен. "В случае же с введением "бесковидных" зон получается, что клиентский поток резко падает, а какая-либо компенсация за это со стороны государства не предусмотрена. То есть, выручки у рестораторов нет, а все обязательные платежи - аренда, коммунальные услуги, зарплата работникам, кредиты и тому подобное - с них никто не снимал. Многие в таких условиях вынуждены будут закрыться. Та же история с кинотеатрами, которые несут колоссальные убытки из-за ограничений по вакцинации. Не лучше ситуация в сфере бьюти-индустрии: бывшие сотрудники салонов массово уходят в теневой сектор и оказывают услуги на дому, где в принципе невозможно проверить соблюдение каких-либо норм и ограничений", - сказал Солодкий.

Бизнес-омбудсмен в Калининградской области Светлана Нижегородова уверена, что "введение "бесковидных" зон на полный день работы для ресторанов, по аналогии с Москвой, будет означать глубокий убыток, а для многих ресторанов, например, без летних веранд - фактически локдаун". "Соответственно, при принятии решений о введении "бесковидного" режима для общепита власти должны четко и ясно понимать последствия подобных мер. И, по сути, относиться к такому эксперименту не как к точечному ограничению, а как к решению о фактическом закрытии большинства организаций общепита. А это сразу же означает безусловную необходимость введения для такой закрытой отрасли полноценных мер поддержки", - заключила Нижегородова.