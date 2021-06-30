Прокладку второго пути на БАМе произведут без перерывов в движении поездов

АЭРОДРОМ УКРАИНКА (Амурская обл.), 30 июня. /ТАСС/. Начавшаяся на БАМе прокладка военными железнодорожниками второго пути магистрали не предполагает остановки движения поездов по первому пути на протяжении 340 км. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Генерал армии находится с инспекционной поездкой в Амурской области в связи с началом реконструкции Байкало-Амурской магистрали силами 10 бригад железнодорожных войск. Генерал армии посетит поселки Дрогошевск, Тунгала, Огорон и Верхнезейск, проверит подготовку площадок под монтаж строений и возведение блочно-модульных городков для военных железнодорожников.

Участок строительства второго пути БАМа в Приамурье, порученный железнодорожным войскам, является очень сложным из-за болотистой местности, заявил Булгаков. "Наши железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 км. Это самый плохой участок, который есть на БАМе, самый сложнейший, по топям и болотам. Ни одной дороги рядом нет", - сказал он журналистам, отметив, что второй путь магистрали будет прокладываться в восьми метрах от первого без прекращения движения поездов.

В апреле Минобороны начало строительство второго пути Байкало-Амурской магистрали на участке от станции Улак, подъездного пути к Эльгинскому месторождению коксующегося угля, до станции Февральск, расположенной в направлении Огоджинского угольного месторождения. Общая протяженность этого перегона - 339 км. В работах будут задействованы 10 бригад железнодорожных войск. Передовые подразделения военных строителей уже приступили к развертыванию объектов жизнеобеспечения группировки.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) путь России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тыс. км. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа модернизации рассчитана до 2024 года. Проект входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.