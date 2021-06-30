Фитнес просит власти Москвы предоставить 108 млн руб. субсидий на тесты перед вакцинацией

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила властям Москвы обеспечить полное субсидирование затрат на тесты сотрудников перед вакцинацией. Об этом говорится в письме президента ассоциации Ольги Киселевой в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Татьяны Минеевой, которая собирает предложения различных отраслей для формирования новых мер поддержки на фоне ситуации с пандемией коронавируса.

"Обеспечить полное субсидирование затрат по тестированию предварительно перед вакцинацией для компаний, которые вышли на паспорт здоровья в июне-июле. По расчету, в фитнес-индустрии [Москвы] занято 72 тыс. человек, средняя цена анализа на антитела - 1 500 рублей. Итого: 108 млн рублей", - отмечается в письме АОФИ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, ассоциация просит "предоставить субсидии на социальные отчисления от лица областной администрации для тех компаний, которые получили паспорт здоровья в июне-июле до конца года" и "предоставить налоговую льготу по налогу на имущество для компаний, которые получили паспорт здоровья в июне-июле".

В ассоциации уточнили, что паспорт здоровья - это документ, в который вносится информация о медицинских осмотрах работника: и предварительного осмотра при приеме на работу, и периодических осмотров.

Столичное управление Роспотребнадзора ранее обязало провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий сфер торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций, а также работников доставки. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".