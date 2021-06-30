В России более 60% предпринимателей заявили, что не готовы переходить на режим COVID-free

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов до людей с прививками, переболевших или имеющих отрицательный ПЦР-тест на новый коронавирус не готовы 66,3% предпринимателей РФ из сегмента микро- и малого бизнеса. Об этом говорит опрос более 1 тыс. предпринимателей сегмента, который провела технологическая образовательная компания для предпринимателей "Like центр".

"66,3% предпринимателей признались, что не готовы переходить на режим COVID-free и ограничивать круг клиентов теми, кто имеет сертификаты о вакцинации/переболевшими/ имеющими отрицательный ПЦР-тест. Пойти на эту меру согласны 29,7% респондентов, но только при условии, если иных вариантов продолжить работу не останется", - отмечается в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС.

По мнению 36,8% респондентов, их потери в связи с новыми антиковидными мерами составят до 10% от среднемесячной выручки, еще 16% опрошенных ожидают, что могут потерять от 10 до 30% от среднемесячной выручки. Еще 18,6% респондентов полагают, что могут лишиться от 30 до 50% от среднемесячной выручки, 15,7% - что их потери составят от 50% до 70%, еще 12,9% опрошенных оценивают свои вероятные потери в 70-90% от среднемесячной выручки.

"Согласно данным Росстата, оборот малых предприятий в 2020 году составил 25 трлн рублей. Таким образом, малый бизнес из-за новых антиковидных мер может потерять минимум 200 млрд рублей в месяц. При этом в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки и введения соответствующих ограничительных мер, цифра может вырасти в разы", - приводится в исследовании комментарий генерального директора "Like центра" Василия Алексеева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. До 11 июля включительно летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов.