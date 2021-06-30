TetraPak обеспечит производителей молочной продукции в России упаковкой с маркировкой

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шведско-швейцарская компания TetraPak обеспечит российских производителей молочной продукции упаковкой с уже нанесенной маркировкой. В настоящее время компания печатает необходимую упаковочную продукцию с Data Matrix кодами и поставляет тестовые партии на предприятия своих клиентов в РФ, сообщает в среду пресс-служба TetraPak.

"Рассчитываем быть готовыми к сентябрю в объеме, достаточном для наших клиентов. Прорабатываем типографский вариант на своей фабрике в Московской области и приглашаем всех желающих принять участие. В ближайших планах - наращивание объемов, настройка и автоматизация процессов. Говорить о необходимых объемах маркировки пока сложно, так как производителям доступно несколько способов: стикерование, прямая печать на линии и в типографии. И они также сейчас оценивают и выбирают наиболее оптимальный для них способ", - пояснили в пресс-службе.

С 1 июня 2021 года в России стала обязательна маркировка мороженого и сыров. С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.