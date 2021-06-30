Иностранным судам разрешат транспортировку грузов в акватории провинции Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань приняли решение разрешить иностранным судам заниматься транспортировкой грузов и проводить морские работы в прибрежных районах острова. Об этом сообщает информационный ресурс "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на правительство провинции.

Соответствующее положение, регулирующее работу иностранных судов в свободном торговом порту Хайнаня, вступит в силу с 1 сентября 2021 года. По словам заместителя главы Управления по морским делам провинции У Пиншэна, положение предусматривает создание отличной от материковой части страны системы регистрации иностранных судов. В частности, физическим лицам будет позволено регистрировать суда, а также использовать английское название судна. Подобная практика появится в Китае впервые.

Как указал замглавы комитета по правовой работе Собрания народных представителей провинции (местный законодательный орган, прим. ТАСС) Чжао Чжидун, в настоящее время более 80% мировой транспортировки товаров происходит морским путем, а морские перевозки превратились в основную отрасль крупных свободных торговых портов по всему миру. В этой связи, полагает чиновник, у свободного торгового порта на Хайнане есть значительный потенциал для развития на данном направлении, учитывая географические, экономические и законодательные преимущества.