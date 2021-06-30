ГИБДД предложила запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегатором

"Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трех лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного. Кроме того, программное обеспечение сервиса заказа такси следовало бы дополнить функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулем - в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда водителей, закрепленными в ПДД", - отметил Черников.

По его словам, водители такси часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и перерабатывают. "Сегодня мы готовим информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ, чтобы они видели, кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них. Бывали случаи, когда на линии работают водители, лишенные прав, но не сдавшие водительские удостоверения. Необходимо отметить, что основная часть всех этих предложений ранее уже направлялась МВД в Минтранс для дополнения законодательства в сфере такси", - сказал Черников.