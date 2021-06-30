Завод промышленных фильтров запустят в Кузбассе в 2022 году на месте предприятия-банкрота

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Филиал Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры по производству индустриальных фильтров будет создан в 2022 году в моногороде Калтане Кемеровской области на месте ранее ликвидированного предприятия. Первый камень на месте будущего производства заложен с участием губернатора Сергея Цивилева, сообщается в среду на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Потребность в таких фильтрах в Кузбассе огромная, но мощности завода будут рассчитаны не только на наш регион, но и на поставки в соседние области. Важно, что и само производство, и комплектующие будут производиться в нашем регионе. Это даст дополнительные вливания в экономику и будет выгоднее для местных потребителей. Ориентировочно уже через год выйдут первые фильтры с надписью "Сделано в Кузбассе", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Завод индустриальных фильтров будет построен на площадке обанкротившегося Калтанского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов. Предприятие работало почти 60 лет - до 2017 года и в последние несколько лет после остановки производства его здание пустовало. После реконструкции здесь разместится современное производство и будет создано около 100 новых рабочих мест, что важно для экономики моногорода.

Инвестором проекта выступит разрез "Тайлепский", компания инвестирует в создание нового производства порядка 750 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, новый завод сможет удовлетворить потребность в современном очистном оборудовании не только Кузбасса, но и других регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Моногород Калтан с населением около 20 тыс. человек находится на юге Кемеровской области. Муниципалитет входит в число российских моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Градообразующим предприятием является Южно-Кузбасская ГРЭС (ЮК ГРЭС, входит в группу "Мечел").