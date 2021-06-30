ЦБ рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов для граждан и субъектов МСП

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года, следует из сообщения регулятора.

Отмечается, что "решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам".

ЦБ указывает, что реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй.

"Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд", - отмечает регулятор.

Банк России также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке АО "Корпорация "МСП".

"Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте Корпорации МСП", - указывает ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что будет следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса.

Ранее предполагалось, что рекомендации Банка России в адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии, прекратят свое действие с 1 апреля 2021 года, но в конце марта регулятор рекомендовал продлить их до 1 июля.

ЦБ тогда отмечал, что кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, позволяющими снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами. В частности, 72% заемщиков смогли вернуться в график по истечении кредитных каникул (выплатить первый платеж после каникул) и 74% заемщиков - по истечении собственных программ реструктуризации банков. Кроме того, в график платежей успешно вернулись 86% заемщиков, получивших ипотечные каникулы в рамках другого федерального закона.