КСП выявила нарушения в исполнении бюджета 2020 года в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области выявила нарушения в исполнении бюджета 2020 года, которые связаны с планированием части расходов региона. Об этом в среду на заседании комитета заксобрания области сообщила председатель КСП региона Елена Гончарова.

"В ходе внешней проверки был выявлен ряд нарушений и недостатков при планировании и исполнении отдельных направлений расходов, а также нарушения в отчетности отдельных видов активов и обязательств органов власти и учреждений", - сказала она.

По словам Гончаровой, часть нарушений сохраняется в течение нескольких лет. Например, не приняты нормативно-правовые акты, необходимые для выделения средств на обеспечение путевками санаторно-курортных организаций, новогодними подарками детей отдельных категорий граждан, детей-сирот, детей-инвалидов.

Также в отчетности министерства образования региона имущество, приобретенное для муниципальных учреждений и переданное им в пользование, не отражается в качестве основных средств. В отчетности министерства здравоохранения области запасы резервов учитываются на забалансовых счетах, что также является нарушением, отметила глава КСП.

При проверке отчета об исполнении бюджета КСП обратила внимание на оплату банковских услуг для зачисления социальных выплат на счета граждан. Ежегодно из бюджета на это направляется около 100 млн рублей. По словам Гончаровой, сумма могла бы быть меньше при более активном использовании возможностей информационной системы региона, переговоров с банковским сообществом.

Как отметил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, отношения, которые Минсоцразвития региона выстроило с кредитными организациями при зачислении социальных выплат, требуют переосмысления. При этом министерство сравнит эффективность предлагаемых изменений, так как важным является своевременность доведения средств.

О бюджете

Закон о бюджете на 2020 год приняли с общим объемом доходов 176,15 млрд рублей, расходов - 181,74 млрд рублей и дефицитом в 5,59 млрд рублей. Позже Голубенко сообщал, что доходы бюджета по итогам 2020 года увеличились на 22,7 млрд рублей - до 202,8 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы Новосибирской области по итогам 2020 года составили 126,7 млрд рублей, что меньше запланированного показателя на 12,3 млрд рублей.