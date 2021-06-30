СМИ: в Великобритании Google обязали бороться с мошеннической рекламой

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Компания Google будет бороться с мошеннической рекламой и потребует от всех финансовых служб проводить проверку личности у надзорного органа перед размещением объявлений. Об этом в среду сообщила газета Daily Telegraph.

Как заявила компания, новые меры вступят в силу с 6 сентября этого года. В Google уточнили, что объявления, относящиеся к таким категориям, как обслуживание долгов, азартные игры и криптовалюты, в соответствии с новой политикой не будут считаться финансовыми услугами, но при этом должны будут соответствовать всем остальным правилам размещения рекламы Google.

Рекламодатели должны будут предварительно получить разрешение от Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA). По данным издания, ранее в этом месяце надзорный орган предупредил, что подаст на Google в суд, если компания продолжит размещать мошенническую рекламу. В прошлом году FCA выпустило около 1,2 тыс. предупреждений о мошеннических и ложных рекламных объявлениях в Google и социальных сетях, указывает газета.

"Хотя это важный шаг со стороны Google, мы считаем, что для постоянного и последовательного решения [проблемы] необходимо [специальное] законодательство", - приводит издание слова представителя финансового регулятора.

Ранее британское Управление по конкуренции и рынкам (СМА) начало расследование в отношении компаний Amazon и Google в связи с подозрениями, что компании принимают недостаточные меры для борьбы с фальшивыми отзывами.