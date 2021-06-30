Строительство завода по производству бытовой химии начали в астраханской ОЭЗ

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Строительство первого в России завода крупнейшего иранского холдинга Golrang началось на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области. Предприятие будет производить шампуни, чистящие средства, порошки и прочую бытовую химию, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ в среду.

"Сегодня на территории особой экономической зоны "Лотос" состоялась торжественная церемония закладки капсулы на месте строительства завода первого иранского резидента - компании "Роза". Предприятие будет выпускать чистящие средства, шампуни, порошки и другую бытовую химию различных брендов. Проект реализует компания "Падиде Шими Пайдар", входящая в крупнейший частный иранский холдинг Golrang Industrial Group", - сообщил собеседник агентства.

Холдинг имеет как работающие, так и строящиеся предприятия в Иране, Ираке, Турции, Узбекистане и Канаде. В России астраханский завод станет первым. По словам учредителя компании "Роза" Надера Аббасзаде, предприятие намерено не только экспортировать продукцию, но и производить на территории РФ качественную экологичную продукцию, чтобы стать примером для дальнейшего инвестирования иранского бизнеса на территории Астраханской области.

Инвестиции в проект составят более 360 млн рублей, проектная мощность завода - более девяти млн литров продукции в год. Запуск производства позволит создать порядка 120 новых рабочих мест с перспективой увеличения.

Как отметил генеральный директор АО "ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин, взаимодействие с холдингом ведется с 2017 года. "Это тот самый случай, когда все озвученные в начале переговоров планы четко выполняются. Для компании принципиальным является организация производства с соблюдением всех требований экологичности и безопасности", - сказал Милушкин.

По данным пресс-службы ОЭЗ, "Роза" получила свидетельство резидента в сентябре 2019 года.

О холдинге

Golrang Industrial Group ведет свою деятельность в Иране более 60 лет, холдинг работает в сфере производства моющих средств, фактически полностью обеспечивая потребности страны. Владеет десятками известных брендов, экспортирует продукцию в более чем 20 стран мира, в том числе в страны СНГ, арабские страны и другие.