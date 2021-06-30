МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Аэрофлота" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года, говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

"Дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать", - отмечается в сообщении компании по итогам проведения годового общего собрания акционеров.

Ранее совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам компании принять решение не выплачивать дивиденды.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года "Аэрофлот" получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток в объеме более 123 млрд рублей против чистой прибыли в 13,5 млрд рублей в 2019 году.

В прошлом году "Аэрофлот" отказался от выплаты дивидендов из-за негативной ситуации на рынке перевозок, вызванной пандемией.