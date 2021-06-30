Экспорт электроэнергии из России вырастет почти вдвое

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экспортные поставки электроэнергии из России по итогам первого полугодия 2021 года могут составить 10,2 млрд кВт⋅ч против 5,2 млрд кВт⋅ч за январь - июнь 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики России.

"Экспорт электроэнергии из России по итогам I полугодия ожидается на уровне 10,2 млрд кВт⋅ч. В первом полугодии 2020 года показатель был на уровне 5,2 млрд кВт⋅ч, в первом полугодии 2019 года - 9,3 млрд кВт⋅ч", - уточнили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что за первые шесть месяцев текущего года экспорт электроэнергии в страны Балтии вырос более, чем в 2 раза, до 3 млрд кВт⋅ч, а в Финляндию - в 3 раза, до 3,8-3,9 млрд кВт⋅ч.

"Рост экспортной поставки обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на Nord Pool, которая сложилась на фоне продолжительного периода холодной и сухой погоды в зимний период, а также аномальной высокой температуры в летний. Рост цен на энергоносители и котировок на выбросы СО2 привел к увеличению себестоимости производства на тепловой генерации на Nord Pool, востребованность в которой существенно увеличилась на фоне снижения выработки ВЭС и ГЭС, а также ремонтов АЭС", - отметили в Минэнерго.

Ранее глава блока трейдинга компании "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) Александра Панина сообщила, что компания ожидает рекордного объема экспорта за первое полугодие 2021 года, а по итогам 2021 года поставки за рубеж могут достичь 17-18 млрд кВт⋅ч.